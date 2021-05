Před prvním schůdkem do červeného naleštěného vlaku leží kus huňatého koberce. Venku prší, a tak každý, kdo se chce podívat do zrenovovaného interiéru Slovenské strely, si před vstupem musí očistit boty. Dovnitř se nesmí dostat ani kamínek z podrážky, což pečlivě kontroluje vlakvedoucí, který stojí u dvířek. „Podívejte, tady už je to poškrábané,“ lamentuje muž v historické uniformě, která má připomenout 30. léta minulého století – dobu, kdy tento světový unikát poprvé vyjel na koleje.