Má to být variace na Marshallův plán. Během volebního období chtějí Piráti a starostové nalít do ekonomiky bilion korun. Svůj plán na obnovu Česka označují favorité říjnových voleb jako druhou transformaci po té, která následovala po listopadu 1989. „Ekonomika levné práce se tak promění v ekonomiku založenou na tvorbě vyšší přidané hodnoty,“ říká kandidát STAN na ministra financí Věslav Michalik. Počítá s masivní robotizací, výstavbou desetitisíců přípojek pro elektroauta, investicemi do školství. Peníze chtějí Piráti a starostové získat skrze oživení ekonomiky, úspory a rušení daňových výjimek. Připouštějí ale, že zdroje nemusí stačit a bude nutné zvyšovat daně. Vedle těch firemních, které by mohly vzrůst z 19 na 21 procent, třeba i daně ekologické a daně z komerčních nemovitostí.