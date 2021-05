Bývalý bankéř, nyní náměstek středočeské hejtmanky a starosta Dolních Břežan Věslav Michalik (STAN) možná už brzy zasedne v klíčové vládní pozici. Je kandidátem momentálně nejsilnější formace – Pirátů a starostů – na ministra financí. „Současný stav rozpočtu je neúnosný, musíme nastartovat ekonomický růst, rušit daňové výjimky, šetřit na provozu státu,“ říká Michalik. Nevylučuje ani zvyšování daní. Konkrétně firemních a ekologických, zavedení daní z kapitálových transakcí a vyšší zdanění komerčních nemovitostí. Představy koalice Spolu (ODS, TOP 09 a lidovců) o výši úspor a nezvyšování daní jsou podle něj nerealistické. „Dohoda s nimi nebude úplně snadná,“ říká.

HN: Schodek rozpočtu pět set miliard korun, státní dluh je nejvyšší v historii. Je hospodaření státu udržitelné?

Určitě ne. Nelze dlouhodobě vyrábět schodky ve výši stovek miliard. Nejde ani tak o to, že tímhle způsobem brzy dosáhneme dluhové brzdy, která je na úrovni 55 procent HDP, a vláda pak bude muset předložit vyrovnaný rozpočet. Jde hlavně o to, že zvyšující se dluhy se projeví ve vnímání Česka jako dlužníka. Budeme si půjčovat stále dráž a spirála se začne točit nesprávným směrem. Takto to prostě dál nejde.