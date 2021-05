V souvislosti s distanční výukou, na kterou školy během koronavirové pandemie z velké části přešly, je slyšet většinou jen to, že už jí mají všichni plné zuby. Žáci, rodiče i učitelé. Přestože si po sedmi měsících, co byla většina dětí doma, na výuku na dálku lidé stěžují, některé věci se naopak osvědčily a učitelé si je chtějí ponechat i do budoucna. S žáky se nyní mohou vidět přímo ve třídách. I tam dál používají internetovou službu Google Classroom, kam mohou nahrávat videa a další materiály. A také aplikace, přes které zadávají žákům jednoduchá cvičení a systém je umí sám opravit.