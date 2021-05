Loni touto dobou byl nejpopulárnějším politikem v Česku. Teď předseda ČSSD Jan Hamáček naopak mluví o tom, že zažívá nejtěžší chvíle svého života a jeho děti se ho ptají, zda půjde do vězení. Dva zcela odlišné okamžiky ze života šéfa nejstarší politické strany, která bojuje o to, aby se v letošních volbách dostala znovu do sněmovny, spolu však významně souvisí.

Právě loni během první vlny koronavirové epidemie nabral Hamáček sebevědomí, které ho utvrdilo v tom, že si nemusí nechat do řízení strany od každého mluvit. Rozhodl se, že namísto letité snahy spojit ve vedení ČSSD nejrůznější názorové proudy, bude jasným lídrem on. Teď se však dostal do potíží, kvůli nepřesvědčivému vysvětlování svojí plánované cesty do Ruska.

Akcí se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu, která u Hamáčkovy cesty řeší podezření ze dvou trestných činů. konkrétně ohrožení utajované informace a zneužití pravomoci úřední osoby. Na podobné situace není šéf ČSSD zvyklý.

„Honza Hamáček nikdy nebyl někdo, kdo by nějak strategicky uvažoval o politice. Už v Mladých sociálních demokratech to byl člověk, jehož působení bylo založeno na tom, že byl s každým kamarád,“ vzpomíná jeden z představitelů strany, který si nepřál být jmenován.