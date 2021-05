Minulý týden se v Izraeli schylovalo k velké politické změně. Poté co se nejdéle vládnoucímu premiérovi v historii země Benjamínu Netanjahuovi nepodařilo ani po čtvrtých předčasných volbách sestavit vládu, měla být představena vláda nová. Vláda „změny“, bez Netanjahua, složená z pravicových, středových a levicových stran, se měla opírat i o hlasy arabské islamistické strany Ra’am.

Bylo by to poprvé v historii Izraele, kdy by se vládnoucí koalice opírala o hlasy arabské strany. Pak ale došlo k velkému obratu. Potyčky mezi Palestinci a policií ve východním Jeruzalémě začaly nabývat na intenzitě, na což reagovalo palestinské teroristické hnutí Hamás tím, že zaútočilo na Izrael stovkami raket. Izrael odpověděl masivním bombardováním Pásma Gazy. Po čtyřech dnech intenzivních bojů, které navíc doprovázely násilné potyčky mezi zradikalizovanými Araby a Židy v izraelských městech, oznámil Naftali Bennett, šéf pravicové strany Jamina, který měl stanout v čele vlády „změny“, že za daných okolností není možné sestavit vládu, která by se opírala o hlasy arabské strany, a že opět zahajuje jednání o vytvoření vlády s Benjaminem Netanjahuem. V momentu, kdy už to tedy vypadalo, že Netanjahu a jeho rodina opustí premiérskou rezidenci, ve které bydlí nepřetržitě od roku 2009, je tento muž zpět ve hře.