Rusové ani Číňané podle rozhodnutí vlády nový jaderný blok v Dukovanech stavět nebudou, přesto ale zůstává ve hře bezpečnostní dotazník. Vyplnit ho mají tři zbylí zájemci, a to americký Westinghouse, francouzská EDF a jihokorejská firma KHNP. Dokument mají dostat v nejbližších dnech a odevzdají jej na konci listopadu. Tedy po říjnových volbách. „Není potřeba teď něco měnit,“ říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), proč nevyhoví části opozice a tendr na dodavatele nezačne rovnou. Kdyby byl Havlíček ve vládě dříve, žádný tendr by navíc nedělal, ale šel by cestou mezinárodní smlouvy jako třeba Polsko nebo Velká Británie. Obává se prosazování malých reaktorů na úkor velkého v Dukovanech a nevěří Pirátům, kteří vedou v předvolebních průzkumech, že budou chtít jadernou energetiku skutečně posazovat.

HN: Proč trváte na bezpečnostním dotazníku, když po vyřazení firem z Ruska a Číny fakticky bezpečnostní rizika, nejméně z geopolitického pohledu, pominula?

Protože jsme byli k dotazníku donuceni a nebudeme to teď opět měnit. Původně jsme chtěli spustit tendr na Dukovany do konce loňského roku, vše bylo připravené. Byla nepsaná dohoda s vládním výborem pro jádro, kde jsou zastoupeny i všechny parlamentní strany, že bezproblémově projde potřebný zákon, a to o přechodu k nízkouhlíkové energetice. Jenomže se z něj stalo obrovské politikum, opozice jednání ve sněmovně obstruovala s cílem donutit nás ke změně v tendru. Opozice se podle mě tedy zachovala nefér. V únoru jsem proto řekl, že nevypíšeme tendr, dokud ten zákon nebude. Nechtěli jsme ale celou přípravu zdržovat, tak jsme přišli s bezpečnostním posouzením jako s předkvalifikací, s tím, že časově nic neztratíme, pouze proces výběru rozdělíme na dvě části.

HN: Podle některých názorů je dotazník nesmysl, který se běžně nedělá.

Není to nic neobvyklého. Předkvalifikace uchazečů je běžný postup, který doporučuje Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Někdy bývá bezpečnostní posouzení součástí tendru, někdy je mimo tendr. Pro nás je to předkolo, díky němuž nezdržujeme harmonogram tendru, to je podstatné

HN: Řekl jste, že s dotazníkem jste přišli, protože opozice obstruovala zákon. Chtěla ale hlavně dosáhnout vyřazení Rusů a Číny z tendru. To se teď stalo, tak třeba už není důvod zákon zdržovat.

Ten zákon má díky opozici několikaměsíční zpoždění, a jestliže jsem řekl, že nevypíšeme tendr, než zákon bude, tak to platí. Podle mě není šance na jeho schválení dříve než na konci léta.