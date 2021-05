Ve Spojených státech či Pobaltí jsou zaměstnanecké akcie důležitou součástí motivace klíčových pracovníků a firmám pomáhají rychleji růst. V Česku pro ně ale stále chybí jasná pravidla a způsob, jakým je stát zdaňuje, většinu firem od jejich vydávání odradí.

„U nás v podstatě neexistuje způsob, jak to udělat čistě a rozumně,“ říká partner investičního fondu Evolution Equity Partners Karel Obluk. „Nacházejí se nejrůznější kreativní způsoby, ale rozhodně to nefunguje tak, jak by mělo, tedy jednoduše,“ dodává investor, který v minulosti působil třeba ve vedení antivirové společnosti AVG.

Zástupci start-upů však mají šanci, že po říjnových volbách by svým zaměstnancům mohli podíl ve firmě nabídnout podstatně jednodušším a výhodnějším způsobem než dnes. Pravidla pro zaměstnanecké akcie chtějí nastavit jak zástupci koalice Pirátů a STAN, tak i trojkoalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Právě oni by podle průzkumů mohli sestavovat budoucí vládu.