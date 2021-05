Co myslíte, poznali byste, že vám vaše malé dítě do očí lže? Já jsem byl dlouho přesvědčený, že ano. Oba dva moji drazí potomci se při vymýšlení svých malých lží zpravidla tváří strašně vážně, podivuhodně se jim mění intonace hlasu a očima koulí, div jim z důlků nevypadnou. Asi před dvěma lety mi ale tehdy šestiletá Anička zcela upřímným hlasem a s bezelstným úsměvem na tváři odpověděla, že opravdu nejde do dětského pokoje rozstříhat svoje trička (z jakéhosi důvodu se jí znelíbila). A já bych jí to asi uvěřil, kdyby se současně nesnažila skrýt za zády ty největší nůžky, co doma máme. Vím, že jsem se tomu tehdy smál, ale zároveň se cítil trochu nekomfortně. Když mi takhle malé dítě dokáže vcelku přesvědčivě lhát, jaké jsou asi moje šance, že odhalím lež u dospělého?