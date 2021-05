Je jisté, že letošní předvolební kampaň bude strašná. Půjde totiž o hodně. Všem. Pravici o to, aby se vlády neujali údajně levicoví Piráti, Pirátům zase o to, aby vyvrátili, že jsou nebezpečně levicoví. Levici půjde o to, aby se vůbec dostala do sněmovny, extremistům z SPD zase o to, zmanipulovat co nejvíc důvěřivých lidí strašením, že nás chtějí ovládnout temné bruselské kruhy či hordy uprchlíků. A mnohým z nás půjde o to, aby skončila éra Andreje Babiše, premiéra, za jehož vládnutí se naše země neposunula dopředu ani o píď. Naopak.

I když to tak nevypadá, na volbách jsou nejdůležitější voliči. A jsou to právě oni, kdo během předvolební kampaně nejvíc trpí. Celé měsíce se musí potýkat s vtíravostí mnohých kandidátů, s agresivními hádkami politiků v předvolebních debatách, s jejich lhaním, přeháněním, planým slibováním. Víc než kdy jindy by se měl letos český volič připravit na to, že bude z kampaně plný vzteku, pocitů bezmoci a zoufalství. Ale lze se tomu vyhnout. Je možné zmírnit škody, které na nás příští vypjaté měsíce zanechají. Stačí se držet následujících rad a tipů. S nimi by snad mohlo být možné předvolební šílenství přežít. Držím nám všem palce.