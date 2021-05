Trvalo to déle a dřelo to, ale nakonec se podařilo. Vláda by měla do pátku 21. května schválit Národní plán obnovy Česka, na který by mohla začít čerpat 190 miliard korun z evropských dotací. Jakmile plán schválí, pošle ho do Bruselu, kde ho má Evropská komise definitivně potvrdit. Podle dohody unijních států má nejméně 37 procent projektů zahrnutých v plánu přispívat ke zlepšení klimatu a životního prostředí, do digitalizace ekonomik má směřovat 20 procent investic. Právě u projektů ve prospěch klimatu mělo Česko v původní verzi problém, protože bylo pod limitem, nakonec ho ale překročí.

„Evropská komise nám dala jasný klíč, jak se klimatické dopady našich projektů budou počítat. Z toho nám vychází, že minimální hranici překročíme a přiblížíme se ke 40 procentům,“ řekl HN vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a zároveň dopravy Karel Havlíček.