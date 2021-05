Kdybyste počátkem 80. let zavolali na luxusní bruselskou adresu Marie Depage 7, telefon by zvedl Monsieur Ndolo. V té době byla ropa nejdražší v historii, barel stál 30 dolarů a svět stále bojoval s druhou ropnou krizí. A pan Ndolo, oficiálně zástupce firmy Cobuco, nebo také Obchodní společnosti Burundi, se tak pokoušel pro tuto nejchudší zemi na světě získat co nejvíce této životně důležité suroviny. A to co nejlevněji.

Anebo také nesnažil. Podle knihy The World for Sale (Svět na prodej), kterou napsali ekonomičtí novináři Javier Blas a Jack Farchy, se jednalo o trik jednoho z největších obchodníků s komoditami: firmy Marc Rich + Co. Trik, který jim vydělal slušné peníze. „Monsieur Ndolo nebyl burundský funkcionář, ale evropský trader pracující pro Marc Rich + Co, jehož jméno, netřeba dodávat, nebylo Monsieur Ndolo. A dokonce nesídlil ani v Bruselu, ale telefonáty mu byly přepojovány,“ píší autoři.