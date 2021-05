Mezi nejdiskutovanější ekonomická témata v letošním roce patří bezesporu inflace. Minulý týden překvapily nejnovější statistiky o růstu cen jak u nás, tak v největší světové ekonomice. V Česku se zdražilo o 3,1 procenta, ve Spojených státech dokonce o 4,2 procenta, což je nejvíce od roku 2008.

Mnoho lidí ve snaze ochránit své úspory před znehodnocením nakupuje nemovitosti, akcie, zlato nebo třeba kryptoměny. Zastavme se u prvního jmenovaného aktiva. O tom, že investice do nemovitostí dlouhodobě chrání naše úspory před inflací, nikdo nepochybuje a statistiky to skutečně dokládají. Po mnoho desetiletí růst cen nemovitostí zhruba kopíruje inflaci spotřebitelských cen. V kratším období, a to i třeba po řadu let, tento vztah již tak spolehlivý být nemusí.