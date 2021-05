„Vybrali jsme všechny rezervy, co šly. Teď spoléháme na to, že kápne těch pár drobných od státu. Nabízí jen tisíc korun denně, ale je to lepší než nic,“ popisuje své podnikání v době pandemie Jan Jecha. Jeho firma Umpas se na Liberecku věnuje umělecké kovovýrobě. Tento byznys je zcela závislý na možnosti cestovat do zahraničí, kam vyváží v podstatě všechny výrobky – například mosazné lustry nebo dekorativní svítidla. To je teď natolik složité, že Jecha dokonce uvažuje o tom, že bude v létě místo kovových výrobků prodávat pivo a hranolky.

Slova libereckého podnikatele potvrzují závěry studie ČSOB, kterou vypracovala společnost Datank a kterou mají HN exkluzivně k dispozici. Ta ukazuje, že více než polovina českých podnikatelů loni vykázala meziročně horší hospodářské výsledky. Nejvíce pandemický šok zasáhl malé firmy – účetní ztrátu ohlásila každá desátá z nich. Řada společností navíc musela vyčerpat velkou část svých rezerv. Příští měsíce tak pro ně budou z hlediska udržení jejich byznysu naprosto klíčové.