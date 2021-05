Až doposud byl těžkotonážním integračním motorem sjednocování Evropy trh. Idealistický slogan hippies „Make love, not war“ nahradil jiný slogan „Make trade, not war“. Těžko říct, kam bychom to s tou láskou (nebo přímo sexem, neboť „make love“ znamená spíše sexuální akt) dotáhli, každopádně obchodem jsme popojeli daleko dost. Kdo by to byl kdysi řekl, onen prachsprostý obchod, který kdysi začal „primvním“ uhlím a ocelí, zajistil dvěma generacím to, co láska ne: stabilní mír a směnu v západní Evropě. Obchodem – tedy jakousi cynickou, méně naivní, méně pravdoláskařskou, méně sluníčkářskou variantou společenského lepidla – jsme zároveň získali motor mírové integrace národů, o kterém se nesnilo ani křesťanství v jeho středověkém rozmachu. Nikoli křesťanská láska, ale prachsprostý obchod nás naučil žít v míru, respektovat se a obohacovat.