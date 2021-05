Z Bruselu může přijít kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) další prověrka Česka. Zda k tomu dojde, záleží hodně na tom, jestli budou české soudy schopny nezávislé práce. Myslí si to alespoň europoslanec Petri Sarvamaa, který stojí za zákonem, jenž by mohl vést až ke stopce dotací z EU pro Česko. A to kvůli porušování principů právního státu, do nichž patří právě nezávislé soudnictví a média či svoboda slova. Po aktivaci tohoto zákona nyní volá část Evropského parlamentu.