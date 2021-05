Přestože ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) prohlašuje, že na klinických testech ve svém sanatoriu nic nevydělal, protože to kvůli vysokým nákladům nejde, české nemocnice mají opačné zkušenosti. Redakci HN poskytly informace o tom, že se provádění testů naopak vyplatí. Nemocnice na nich ročně vydělají desítky milionů korun. Pokud chce jejich lékař dělat studii mimo nemocnici, musí mu to vedení schválit. „Vyvedení“ studie by kliniky považovaly za střet zájmů.

Arenbergerovo soukromé sanatorium testovalo za poslední tři roky podle zjištění serveru Seznam Zprávy skoro čtyři desítky nových léků. V době, kdy byl nynější ministr ředitelem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Nedávno zveřejněné majetkové přiznání ukazuje, že jen za rok 2019 za to Arenberger dostal skoro 30 milionů korun. Částku ale nedanil. Brání se tím, že náklady na testování byly tak vysoké, že mu z peněz nezbylo téměř nic.