Dnem i nocí odpalují islámští teroristé na Izrael stovky raket. Židovský stát odpovídá masivními leteckými útoky a shromažďuje armádu podél hranice. Násilníci z obou stran vypalují synagogy, mešity a obchody. Už pátý den v řadě se Izrael potýká s vyhrocenou bezpečnostní krizí. Nemohla přijít v horší okamžik. Zemí otřásají prohlubující se politické problémy a je možné, že už na podzim půjdou Izraelci k pátým parlamentním volbám za poslední tři roky. Dlouholetý premiér Benjamin Netanjahu bojuje o svoji politickou budoucnost a kvůli trestnímu stíhání nejspíš i o fyzickou svobodu.

„Pokusí se toho využít, aby ukázal, že právě on dokáže Izrael nejlépe ochránit. Taková je jeho pověst jestřába. Nynější situace ho ale může naopak poškodit. Lidé si řeknou: ‚Jak to, že má Hamás tolik raket? Jak je mohl získat? Proč je tak silný?‘“ vysvětluje pro HN Oded Eran, někdejší izraelský velvyslanec při Evropské unii a v Jordánsku, který působí v telavivském Institute for National Security Studies.