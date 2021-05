Celá opozice se konečně dohodla, jak to udělat s vyslovením nedůvěry Babišově vládě. Návrh podají společně a hlasovat se bude v červnu. Na jednu stranu je to docela fajn, protože sledovat rvačku mezi koalicemi Spolu a Piráti/STAN, jestli nedůvěru ano, nebo ne, bylo už únavné. Spor dělal radost jenom vládnímu táboru a speciálně Andreji Babišovi. Voliči odpadávající od pána Čapího hnízda si začínali říkat: „Hele, opozice nám tvrdí, že chce dát zemi dohromady, a přitom se nedokáže dohodnout ani na nedůvěře vládě. Než tohle, tak to už snad radši ten Babiš. S ním aspoň víme, na čem jsme!“ Takže potud dobře, že se opozice nakonec na jednotném postupu dohodla. Další věcí ale je, zda má vyslovení nedůvěry Babišovi racionální základ. A tady už lze vážně pochybovat.