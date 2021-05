Skoro dvě třetiny lidí považují podle březnového průzkumu CVVM protipandemická opatření za nesrozumitelná. Vzhledem k tomu, v jaké kvalitě dostává veřejnost informace, proč je zakázáno to či ono, je s podivem, že se stále najde třetina lidí, která opatření dokáže pochopit. A nejde jen o to, jak uvedl pro Radiožurnál epidemiolog a šéf skupiny MeSES Petr Smejkal, že se při postupném uvolňování vždycky najde někdo, kdo bude až ve třetí, čtvrté a další řadě. To se ještě pochopit dá, i když to, že má přednost stříhání psů před návratem středoškoláků, dost vypovídá o prioritách tohoto státu. Nicméně i kadeřníci psů mají právo žít a poskytovat svoje služby nekonečnému množství psů, které v Česku už dávno překonalo celkový počet dětí.