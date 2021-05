Kdo si plánoval, že do bitcoinu, nejstarší a nejuznávanější „kryptoměny“ investuje, toho Elon Musk probudil do reality. Stačilo, aby chvilku po půlnoci středoevropského času hodil na Twitter úryvek s třemi odstavci textu, v němž oznamuje, že Tesla přestává s prodejem svých aut za bitcoiny. Síla v podobě pětapadesát milionů followerů se postarala o zbytek. Zpráva se bleskově rozšířila a ještě v noci srazila hodnotu bitcoinu až o 17 procent. I přes následné částečné zotavení to znamená, že se z kont majitelů bitcoinu „vypařilo“ víc než šedesát miliard dolarů.

Proč vlastně? Musk vysvětluje konec (prý dočasný) podpory bitcoinu ze strany Tesly tím, že těžba nových „mincí“ i transakce stále víc závisí na fosilních palivech. A z nich především na uhlí, které má nejvyšší emise. Nad tím se nedá než kroutit hlavou. To na začátku roku, kdy Tesla skoupila bitcoiny za 1,5 miliardy dolarů, neplatilo? Energetický mix v oblastech, kde se bitcoin nejvíce těží, se snad výrazně proměnil? Změnilo se něco na zoufalé neefektivitě, s níž se transakce v nejstarší „kryptoměně“ provádějí?