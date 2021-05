Praktičtí lékaři se dohodli s vládou a zdravotními pojišťovnami na tom, že jim od příštího týdne začne napřímo chodit více očkovací látky. Kromě vakcín od firem AstraZeneca a Johnson & Johnson pro ně bude nově určena také Moderna. „Výrazně to zrychlí očkování u praktických lékařů,“ uvedl předseda jejich sdružení Petr Šonka po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Lékaři si dlouhodobě stěžovali na to, že mají vakcíny málo, a nemohou proto naočkovat ani ohrožené starší pacienty, kteří nechtějí jezdit do velkých očkovacích center. Celkem by měli praktici v květnu a červnu dostat 454 tisíc dávek Moderny. Podle Šonky by mělo do Česka chodit 70 tisíc dávek týdně a z toho 50 tisíc dostanou praktici. Zbytek využijí centra na druhé dávky.

Babiš uvedl, že na rezervaci u praktiků k dnešnímu dni čekalo 216 800 lidí, z toho zhruba 23 000 ve věku nad 80 let a 66 800 sedmdesátníků. Podle dat ministerstva zdravotnictví se do 3600 ordinací registrovalo přes 470 tisíc zájemců o vakcínu. Podle čtvrtečního vyjádření Společnosti všeobecného lékařství na termín očkování čeká přes 40 tisíc lidí nad 80 let a 90 tisíc lidí ve věku 70 až 79 let, většina z nich právě v ordinacích.

Premiér také po setkání s praktiky oznámil, že od nedělní půlnoci se o vakcínu budou moct v rezervačním systému hlásit lidé mezi 40 a 44 lety. Dodal, že zájemců ve věku 45 až 49 let už se zaregistrovalo přes 200 tisíc.

Vakcínu Moderny si budou praktici objednávat přímo u distributora podobně, jako se to nyní děje s očkovací látkou od Johnson & Johnson. Distributorem obou vakcín je firma Avenier ze skupiny Agel podnikatele Tomáše Chrenka. Dosud se Moderna rozvážela podle požadavků krajských koordinátorů očkování.

Praktičtí lékaři dosavadní distribuci vakcín kritizovali, krajští koordinátoři podle nich preferovali velká očkovací centra. Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, která sdružuje asi 5000 praktických lékařů, ve čtvrtek v prohlášení uvedla, že přitom na prakticích bude úkol přemlouvat ty, kteří nejsou rozhodnuti se nechat očkovat.