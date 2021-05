Průlom ve vědeckých oborech, ale i v šifrování, kdy současná hesla nebudou bezpečná, mají přinést takzvané kvantové počítače. Ty budou mnohem výkonnější než dnešní superpočítače. Současný výzkum, na kterém se díky atraktivitě oboru výrazně podílí i Google nebo NASA, ale zatím na konstrukci takto silných strojů nestačí. Řešením by mohlo být jejich propojení pomocí čipu, který nyní dokázal vyrobit tým vědců z technické univerzity v nizozemském Delftu. Ti očekávají, že do dvou let bude jejich výrobek komerčně dostupný.