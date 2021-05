Vaše dítě by mělo umět programovat, slyšeli jste už nejspíš. Pokud se to nenaučí, bude mít v budoucnu problém se uplatnit, zní nejčastější argument. Na rostoucí potřebu IT dovedností reagují i školy, které se chystají na třikrát víc hodin informatiky, než kolik musely odučit dosud. Co když ale vaše dítě na počítače není a vy máte pocit, že zrovna tahle dovednost mu k ničemu nebude? „Pak se pletete,“ říká Jana Vyhlídalová, nová šéfka vzdělávací organizace MakeITtoday, která se specializuje na programovací kurzy pro nejmenší děti. „Programování je zprofanované slovo, ale nic to nemění na tom, že je součástí informatické gramotnosti, kterou bychom měli ovládat všichni. Abychom byli schopní samostatně a logicky uvažovat,“ říká.

HN: Vzděláváním a rozvojem dětí, ať už prostřednictvím hraček nebo jiných pomůcek, se zabýváte už několik let, do MakeITtoday jste ale vstoupila až loni. Umíte programovat?

Ne, uměla jsem programovací jazyk Karel a tím to skončilo. Ale pak jsem se na různých veletrzích hraček začala setkávat s tím, že i do tohohle oboru vstupuje robotika a výpočetní technika. A pamatuji si na hračku, takového robůtka, který běhá po podložce, má čtyři základní příkazy a já si musela představit, že jsem ten robůtek, abych byla schopná mu ty příkazy zadat. Je to opravdu triviální, umí se pohybovat vpravo, vlevo – vlastně vyloženě jako ten jazyk Karel. Ale odsud můj obnovený zájem vzešel. Dneska už plus minus znám různé termíny a hlavně si dokážu představit základní logiku algoritmizace a další a to je podle mě to nejdůležitější. A taky je to základ, který bych chtěla předávat dál.