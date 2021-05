Gil Dotan je prototyp úspěšného izraelského startupisty. Před šesti lety rozjel společnost Guardian Optical, která vyvíjela kamery a senzory pro auta, od investorů pro ni získal v přepočtu čtvrt miliardy korun a loni ji prodal americkému koncernu Gentex. Teď založil devětatřicetiletý podnikatel finanční start-up PayLease. Jenže neví, co s ním bude dál. V posledních dnech se v zemi vyhrocují boje mezi Izraelem a Palestinci, oběti na životech se počítají v desítkách. Dotan proto zvažuje stěhování do Evropy. Má český pas, jeho babička a dědeček do Tel Avivu odešli po druhé světové válce, narodili se v Československu.

HN: Znám záběry z televize, ale jak teď vypadá váš život v Izraeli?

Přerušují nám ho sirény, které se tu a tam ozývají. Nezní ale pořád. Třeba v noci z úterý na středu houkaly v jednu a pak ve tři hodiny ráno. Jinak bylo relativně ticho. Ale klidně se může stát, že budu muset tenhle rozhovor ukončit a běžet se schovat. Určitě to není atmosféra, ve které by se člověk mohl nějak uvolnit. Nicméně Izraelci jsou už zvyklí. Co je na této situaci ale jiné, je, že hrozba nepřichází jen zvenčí, nýbrž i zevnitř. Hamásu se podařilo aktivizovat izraelské Araby, kteří rozpoutali velmi násilné protesty. Takže jsme pod palbou na dvou frontách a místní nepokoje jsou svým způsobem horší, protože míří na židovské obchody nebo na synagogy, na samé základy toho, proč jsme založili stát Izrael. Máme svůj stát, protože nám vypalovali synagogy a ve většině světa se k nám chovali velmi špatně.

HN: Žijete v Tel Avivu ve starší části města, máte v domě kryt?

To už neplatí, já jsem se nedávno přestěhoval z Tel Avivu do Herzlije. Záleží, kde bydlíte. V novějších domech a bytech už je standard, že musí být kryt, který je z pevnějšího betonu, má ocelové rámování a případě tvrzená skla. Když jste ve starším domě, kde takový úkryt není a není poblíž ani veřejný bunkr, které bývají ve sklepení pod činžovními domy, máte se schovat aspoň pod schody. Ty bývají tou nejpevnější strukturou v domě.