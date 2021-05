Spolehlivý, bezpečný a soukromý. Co sdílíte se svými přáteli a rodinou, zůstane mezi vámi. To je WhatsApp. Tedy podle profilu, pod kterým se tento komunikační program prezentuje na sociálních sítích. Víc než dvě miliardy lidí deklaraci, která je navzdory občasným bezpečnostním selháním v jádru pravdivá, uvěřilo a aplikaci používají na mobilních telefonech i na PC. Jenže to, co si lidé mezi sebou napíší nebo řeknou, nejsou jediné informace, jež během komunikace vzniknou.