Vláda tvrdila, že absolutní přednost při rozvolňování opatření budou mít školy. „Prioritou nyní je, aby 17. května šli všichni studenti a školáci do škol, a to bezrotačně,“ prohlásil premiér Andrej Babiš na interpelacích. Nestane se. Do středních škol se studenti vrátí až týden po pondělním otevření zahrádek restaurací.

Sledujeme další díl nekonečného seriálu „slíbit můžeš všechno“ inscenovaného týmem „nejlepšího krizového manažera“. Tentokrát je to ovšem díl vůbec nejtrapnější, protože popíjení v něm dostalo přednost před vzděláním, což nemá v Evropě obdoby.