Registrujte se, třeba v O2 universum. Národní očkovací centrum v O2 universum

běží naprosto špičkově. Turboočkování jede, v O2 universum jsou stále volné termíny. Jen od začátku května publikoval tým Andreje Babiše deset facebookových příspěvků, které nás lákají k očkování v tomhle obřím pražském centru. Téměř jednou denně se nás tam premiér snaží nahnat.

Společnost O2 bude mít asi radost, Babišův Facebook je mimořádně mocné médium, velmi aktivně ho sleduje 230 tisíc lidí. Ale i Andrej Babiš z toho chce mít radost. Potřebuje do říjnových voleb proočkovat co nejvíc lidí. Aby se mohlo cestovat na dovolené, aby se trochu zotavily rodinné rozpočty poničené vládními lockdowny, aby se v září otevřely školy a aby si „čaulidi“, jak Babiš říká svým voličům, spojili úspěšné očkování právě s jeho vládou. A to se mnohem lépe dělá přes velká očkovací centra. Proto ta nevídaná kampaň na Babišově Facebooku, hlavním vysílacím kanálu vlády, za O2 universum a další podobná místa. Tam je turboočkování dobře vidět. U nějakých praktiků na venkově ne.