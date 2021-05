Nejasný je osud zásadní stopy v případu Vrbětice. Podle zjištění tajných služeb explodoval muniční sklad poté, co ho navštívila dvojice ruských agentů vydávajících se za obchodníky. Předtím se ale podle bývalého klíčového pracovníka vojenského podniku museli zapsat do knihy návštěv. V ní má být uvedeno, kdy a s kým Alexandr Miškin a Anatolij Čepiga s falešnými pasy do areálu vstoupili, sdělil HN muž, který poměry na místě detailně znal. Dvě silné exploze rozmetaly koncem roku 2014 sklady společnosti Imex Group a usmrtily dva zaměstnance podniku. Kde je dnes návštěvní kniha, ale není zřejmé. Mezi lidmi, kteří ve Vrběticích pracovali nebo dodnes pracují, se dokonce mluví o tom, že zmizela.