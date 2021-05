Hubnutí, kvalitativní skok a vyšší platy. Státní správu zřejmě čeká po volbách řada změn. Úředníků by mělo být méně, měli by být jinak organizovaní a někteří také mnohem lépe zaplacení. Piráti, kteří v koalici se STAN mají podle průzkumů největší šance sestavovat vládu, plánují, že by v krajích vznikaly strategické týmy úředníků. Ty by vymýšlely, jak co nejlépe kraj připravit na změnu ekonomiky v souvislosti s automatizací výroby. Aby kvalitní úředníky nalákali, zvažují, že by na některých pozicích zrušili tabulkové platy.