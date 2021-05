Byť po letošním září má skončit coby německá kancléřka Angela Merkelová, nadále by zemi mohla vést žena. V sousedním státě se očekává volební úspěch Zelených, kteří by měli vytvořit vládu. A v jejím čele by mohla být čtyřicetiletá lídryně Zelených Annalena Baerbocková. Snaha strany udělat ekologičtější průmysl může mít dopad i na Česko. Stejně tak může nahrát těm, kteří odmítají dávat na obranu dvě procenta HDP.