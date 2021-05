Za výměnu kloubu získá motolská nemocnice od pojišťovny zhruba 150 tisíc korun, zatímco menší krajská nemocnice za totožný výkon dostane asi o 50 tisíc méně. Na tuto nerovnost upozorňují menší zařízení už řadu let. Možná už za několik měsíců však tento rozdíl skončí. Ústavní soud má do konce září rozhodnout o stížnosti senátorů, kteří neférové financování napadli. A předpokládá se, že velké části žaloby vyhoví a dosavadní systém proplácení zdravotnické péče by se tak musel celý změnit. Poslanci proto kritizují ministerstvo zdravotnictví, že ještě nepřipravilo návrhy úprav, byť je třeba věc řešit s předstihem.