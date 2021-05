Nejprve české nemocnice dlouho připravovaly modernizační projekty, aby mohly požádat o mimořádné evropské dotace. O úspěchu žádostí ale nakonec rozhodovala schopnost zaměstnanců IT oddělení co nejrychleji kliknout. Žádost musela do systému ministerstva pro místní rozvoj dorazit dříve než projekty ostatních. Takový způsob rozdělování miliard korun z evropských fondů považují ředitelé nemocnic za skandální a chtějí ho zrušit.

„Z daní si platíme úředníky ministerstva, kteří měli rozhodnout, jak žádosti posuzovat. Měli říci, které investice jsou důležité. Zda koupit magnetickou rezonanci do některé z větších nemocnic, nebo naopak podpořit ty menší. Způsob ‚kdo dřív klikne, ten dostane‘ je nepřípustný,“ řekl Martin Pavlík, ředitel krajské Nemocnice Znojmo.