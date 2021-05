Vzpomínáte, jak Andrej Babiš ještě nedávno tvrdil, že jeho ANO je „protikorupční hnutí“? Moc často to už neříká, a když se podíváme na to, co se děje v řadách jeho poslanců a ministrů, tak se není co divit. Babišův nejbližší spolupracovník Jaroslav Faltýnek se obklopuje roztodivnými typy a v deníčku, který se dostal na veřejnost, popisuje všemožné kejkle, jak dostat veřejné peníze na správná místa. Nový Babišův ministr zdravotnictví Petr Arenberger se zase hned zkraje blýskl tím, že neuvedl do majetkového přiznání desítky milionů, které vydělal na klinických studiích, a rozjel dotační kolotoč, který by se po vzoru legendární Karlovarské losovačky mohl jmenovat Arenbergerova klikačka. Zkrátka za vlády „protikorupčního hnutí“ můžeme s nostalgií vzpomínat na dobu, kterou sám Babiš nazýval Palermem.