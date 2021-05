Skoro je to až divné, ale zdá se, že ať už prezident nebo jeho tým vymyslí cokoliv, je to buď ostuda, nebo průšvih. Schválně, zkusme si vzpomenout na nějakou pozitivní akci Hradu za poslední roky. Vezměme to od slavného mžourání a kymácení se před korunovačními klenoty během opravdu ošklivé virózy až po pondělní uctění obětí pandemie pomocí třiceti tisíc pivních kelímků. Nic pozitivního? Ale nekřivdíme tak trochu Miloši Zemanovi?