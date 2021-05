Nárůst poptávky po jízdních kolech byl loni tak rychlý, že se na něj výrobci neměli šanci připravit. Obrovský zájem lidí o bicykly v době pandemie snese podle podnikatele Jiřího Trávníčka srovnání jen s 90. lety. „Nynější situaci bych přirovnal k rokům 1990 až 1995. Tehdy obchodníci přivezli nákladní auto s 50 jízdními koly a prodávali je přímo z auta před obchodem, kde stála fronta,“ říká v rozhovoru pro HN Trávníček, jehož společnost Paul Lange – Ostrava zastupuje v Česku japonskou značku Shimano. Podle něj teď ale čeká zákazníky zdražování. A to i kvůli složité dopravě a nedostatku lodních kontejnerů.

HN: Výrobci a prodejci kol říkají, že bicykly letos nebudou. Podle vás to ale není pravda. Jak to?

Musíme se vrátit zpět do loňského roku, kdy začala pandemie koronaviru v Evropě. Jakmile se uzavřely možnosti volnočasových aktivit, omezilo se cestování, zaregistrovali jsme zvýšený zájem o kola. Obrovský nárůst poptávky jsme viděli už v dubnu, květnu. Také obchodníci nám sdělovali, jak zákazníci stojí fronty před obchody, a to pro nás byl impulz k zamyšlení, co bude dál. Nešlo jen o Českou republiku, ale i další evropské země a letos už je zvýšená poptávka celosvětově. My jsme tedy loni informace vyhodnocovali, předávali je dál a zároveň jsme dostávali informace od výrobců, Shimana a dalších značek, že to také registrují.

HN: Co to pro vás znamenalo? Navýšili jste tedy objednávky komponentů a dílů?