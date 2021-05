Kromě nemocnic a lékařů, kteří musí v pandemii zvládat nápor pacientů s koronavirem, přináší nákaza komplikace i pojišťovnám. Právě ty musí zařídit, aby ve zdravotnictví nedošly peníze. Všeobecnou zdravotní pojišťovnu zatím stálo plošné antigenní testování pět miliard, další dvě miliardy navíc vynaložila na příplatcích za koronavirové pacienty v nemocnicích. „Pokud budou náklady na testování a očkování trvat delší dobu, systém může skutečně narazit na své limity,“ říká v rozhovoru pro HN šéf největší české zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek.

HN: Jak vaši práci změnila koronavirová pandemie a jak zasáhla české zdravotnictví?

Pokud něco prokázala zcela jasně, pak to, že naše zdravotnictví dokáže i takový zásah, jakým je pandemie covidu-19, zvládnout. Pro pojišťovnu to nebyla změna v poskytování služeb nebo péče, ale spíše v tom, jak zajistit finanční stabilitu systému. Museli jsme zareagovat na to, jak se změnila struktura péče, a nastavit opatření, aby její poskytovatelé nemuseli řešit finanční otázky.

HN: Reagovala vláda včas?

Vláda reagovala velmi rychle. Loni v červnu navýšila platby za státní pojištěnce, výrazným způsobem tedy stabilizovala příjmovou stranu systému. Je potřeba říci, že tak bezprecedentní zvýšení platby za státní pojištěnce znamenalo pro VZP více než 12,5 miliardy korun v roce loňském roce a samozřejmě obrovský efekt to má i v roce letošním.

HN: Poslanci se teď shodují na dalším zvyšování platby, ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se ale netváří nadšeně.

Chápu, že se k tomu paní ministryně staví zodpovědně. Státní rozpočet je schodkový a je potřeba misky vah pečlivě posuzovat. Já k tomu přistupuji pragmaticky. Pokud budou náklady na testování a očkování trvat delší dobu, systém může skutečně narazit na své limity, i přes uvedená opatření. Pak je úvaha o navýšení platby za státní pojištěnce namístě. Je to nejjednodušší a nejrychlejší. Každá stokoruna platby za ně přinese do systému zhruba sedm miliard korun.