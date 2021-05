Kdo by to byl před rokem čekal, že se letos budou lidé na nákupu rozhodovat, jestli si koupí kilo paprik nebo za stejnou cenu kilo hovězího masa. A kdo by čekal, že po loňské technologické jízdě budou na trzích takové výprodeje. Vegetariáni milující akcie technologických firem neprožívají zrovna klidné období. A viník? Inflace nebo spíš strach ze zrychlující inflace. Především je ale příčinou strachu nejistota, co se bude dít. Nezbývá než se pokusit rozklíčovat, odkud pramení.