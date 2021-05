České pojišťovny častěji sjednávají smlouvy on-line, umožňují videoprohlídky škod a využívají ke komunikaci s klienty chatboty. Podobně tedy jako v případě prodeje potravin, oblečení, nemovitostí či například ve výrobě způsobila koronavirová pandemie růst digitalizace i v oblasti autopojištění.

Pojišťovny vylepšovaly své stávající služby nebo přišly s novými nabídkami. „Lidé chtějí produkty, které umožňují dělat věci na dálku bez nutnosti někam jezdit. A to ať už jde o uzavření smlouvy on-line, prohlídku vozu při sjednání havarijního pojištění i prohlídku v případě vzniklé škody,“ říká Martin Podávka, spoluzakladatel pojišťovny Pillow, která své služby nabízí pouze na internetu.

Pod toto tvrzení by se mohlo podepsat i mnoho dalších českých pojišťoven. Videoprohlídku zavedla nově také Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP), od loňského roku ji umožňuje Uniqa a zákazníci Kooperativy mohou od února využít možnosti nafotit vozidlo mobilním telefonem v klidu domova. Pro zákazníky Uniqa pojišťovny je k dispozici také virtuální asistentka (voicebot) na registraci škod. Likvidační chatbot se osvědčil i Generali České pojišťovně. Měsíčně asistuje zhruba u 2600 škod a od minulého roku pomohl u více než 26 tisíc škod. Klienti s jeho pomocí nejčastěji přikládají fotografie, ale také skeny velkého technického průkazu, řidičské průkazy nebo sdílejí číslo bankovního účtu pro zaslání pojistného plnění. Měsíčně přijme chatbot data klientů o objemu 60 GB.

114 % O tolik za posledních 10 let vzrostla podle České asociace pojišťoven průměrná škoda na zdraví. Zatímco v roce 2010 činila 176 tisíc korun, v roce 2020 to bylo už 377 tisíc.

Důležitost digitalizace nepodcenila ani Allianz pojišťovna, která přišla s novým webem a jednoduchým a návodným sjednáním produktu MojeAuto. ČSOB Pojišťovna zase zjednodušila uzavírání smluv na dálku pomocí elektronického podpisu a vznik smlouvy zaplacením. V obou případech jde o bezpapírový proces, který je podporován sjednávací aplikací ZEUS.

„Klienti těchto možností masivně využívají, ať už přímo z webových stránek dané pojišťovny, či za pomoci komerčního srovnávače pojištění. Tento trend převažuje i v oblasti likvidace, kdy v podstatě všechny úkony vykonává klient buď on-line, nebo telefonicky se zástupcem dané pojišťovny,“ potvrzuje tisková mluvčí České asociace pojišťoven Veronika Nová.

Platby podle najetých kilometrů

O zajímavé novince, kterou aktuálně nabízejí tři pojišťovny − Allianz, Uniqa a Pillow −, uvažuje také Kooperativa. Jde o výši pojistného na základě reálně najetých kilometrů. Intenzivněji chce s najetými kilometry pracovat také Slavia pojišťovna.

Nejvíce klientů využívajících tuto službu eviduje Allianz. Za dobu trvání od roku 2006 si ji sjednalo více než 442 tisíc klientů. Společnost Pillow nabízí pojištění podle kilometrů od svého vzniku v roce 2015. Ve smlouvě má klient uvedenou i cenu za jeden kilometr, takže ví přesně, kolik mu pojišťovna vrátí zpět. V současnosti tuto službu využívá přes 30 tisíc lidí. Uniqa, která zohledňuje počty kilometrů již přes 10 let, eviduje přes 20 tisíc aut pojištěných tímto způsobem.

Jediná Uniqa instaluje do vozů svých klientů palubní jednotku SafeLine, jež sama hlídá vzdálenost. Motoristé ušetří na povinném ručení pět až 25 procent, pokud najedou méně než 25 tisíc kilometrů ročně. Nájezd na dálnicích se přitom započítává jen z poloviny, protože jde o nejbezpečnější druh komunikací. I to si hlídá telematika sama. SafeLine je podle zástupců pojišťovny nejvyspělejší aktivní asistence pro jakýkoliv druh nouze na silnici. Při nehodě registruje centrála díky nárazovému čidlu kolizi a ihned začíná situaci řešit. Pokud se nepodaří kontaktovat řidiče, vyšle na místo záchranné složky. Při krádeži auta je díky jednotce možné vůz lokalizovat a vrátit majiteli. SafeLine umí vést i knihu jízd a pomocí mobilní aplikace provést analýzu jízdy. Roční náklady na provoz podle šíře služeb činí zhruba 1400 korun.

Ubylo drobných škod

Další změny, jež některé pojišťovny zmiňují, souvisí s platební morálkou. „Před lety bylo běžné, že lidé platili povinné ručení převážně ročně a pouze menší část pololetně nebo čtvrtletně. Mohly za to i pojišťovny, které nižší než roční platby neumožňovaly, nebo byly s přirážkou. Nyní se tato situace mění a pojištění se konečně dostává tam, kde jsou ostatní služby. Splátky hypotéky, energií, platby za Netflix − to vše je normální platit měsíčně. Vidíme, že lidé chtějí stejně přátelský přístup i od pojišťoven,“ popisuje Martin Podávka z Pillow pojišťovny. Zvýšení zájmu o rozložení ročních plateb do více splátek potvrzuje i tiskový mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

Pojišťovny se naopak rozcházejí v informacích o vlivu pandemie na nové smlouvy. Kooperativa pociťovala zejména v jarních měsících kvůli omezení dovozu nových i ojetých vozů jejich pokles, například Uniqa nebo Česká podnikatelská pojišťovna ale podobný trend nezaznamenaly. ČPP naopak eviduje meziroční nárůst v řádu desítek procent v případě povinného ručení i havarijního pojištění.

„Pandemie, kromě pár týdnů v první vlně, nijak zásadně neovlivnila nákupy a prodeje vozidel. Lidé vozidla potřebují možná ještě více, zřejmě i v souvislosti s obavami z nákazy v hromadné dopravě. Její vliv se projevil hlavně ve změně přístupu klientů v oblasti způsobu sjednávání pojištění. Jestliže byl před pandemií poměr 70 ku 30 procentům mezi pojištěním zřízeným na místě a pojištěním formou obchodu na dálku, tedy on-line, pak v době pandemie se tento poměr logicky obrátil ve prospěch pojištění na dálku. Lidé zkrátka nemohli nebo nechtěli přicházet do kontaktu s prodejci pojištění,“ říká tisková mluvčí ČPP Renata Čapková.

Volné dálnice v posledních měsících vyzývaly k rychlejší jízdě, což způsobilo nárůst vážnějších nehod. Foto: Shutterstock

Řidiči však nemění chování pouze v oblasti produktů či smluv, ale také na českých silnicích. V první vlně pojišťovny shodně pozorovaly nižší mobilitu řidičů a tím třeba i častější žádosti o dočasné vyřazení vozidel z evidence, a to především u nákladní a dálkové autobusové dopravy. V posledních měsících vládní nařízení omezující pohyb už tak patrná nebyla. „Překvapuje nás vývoj chování klientů v čase. Při prvním lockdownu jsme pozorovali pokles provozu i škod. Při nedávném uzavření okresů se doprava oproti normálu výrazně nesnížila. Klienti se pravděpodobně adaptovali a cesty již tolik neomezují. Na druhou stranu je z důvodu přenosu nákazy vidět příklon k individuální dopravě namísto hromadné,“ tvrdí Klára Bílá z Pojišťovny VZP.

Poslední měsíce pandemie se podle pojišťoven odlišují spíše způsobenými škodami. Kvůli uzavřeným obchodním centrům ubylo drobných „plechových“ škod na parkovištích, volné dálnice však vyzývaly k rychlejší jízdě, což způsobilo vážnější nehody. „I přes částečně slabší provoz loni dramaticky vzrostl počet usmrcených při dopravních nehodách. Zatímco v roce 2019 jsme registrovali z povinného ručení čtyři oběti, loni při 16 smrtelných nehodách zemřelo 17 osob,“ popisuje tisková mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová.

Automobily Stáhněte si přílohu v PDF

Podle České asociace pojišťoven vzrostla od roku 2010 průměrná škoda na zdraví ze 176 tisíc na 377 tisíc a navýšila se tak o 114 procent. Růst průměrné škody lze očekávat i v příštím roce. „Jestliže pojistné, které nyní dosahuje průměrné částky 3121 korun, poroste stále nižším tempem, tedy do pěti procent, než roste průměrná škoda, tedy přes pět procent, pak i v roce 2020 přetrvává rozevírání nůžek mezi dynamikou růstu průměrné škody a průměrného pojistného,“ říká mluvčí asociace Veronika Nová. Podle ní je cena povinného ručení výrazně podhodnocena a roste pomaleji než například náklady na opravy, růst mezd zaměstnanců autoservisů či cena náhradních dílů.

Je nasnadě se ptát, zda zmíněné faktory ovlivní cenu povinného ručení. Některé pojišťovny se k této otázce staví přímo. Zatímco ČPP, Uniqa a Allianz přiznávají, že rostoucí náklady, jako například náhradní díly, jsou nuceny promítat i do ceny, ČSOB či Pojišťovna VZP větší úpravu cen neplánují. Pillow pojišťovna pak odpovídá šalamounsky: „Každá pojišťovna přece zvyšuje ceny.“ Nicméně podle České asociace pojišťoven se zdražení rozhodně očekávat dá.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Automobily.