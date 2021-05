Čeho si všímat při stání na křižovatce? Kam koukat v koloně? Jak se chovat, když na dálnici jede auto v protisměru? Co vám může zachránit život, když vylétnete ze zatáčky? Odpovědi na tyto otázky od zkušených instruktorů řízení mohou pomoci zachránit i život.

Na silnici rozhodují detaily a zlomky sekund. Především ale to, jak dobrý je řidič. Jednou z jeho nejdůležitějších dovedností musí být správné směrování pohledu. Ve chvíli, kdy nastane krizová situace, dobrý pohled může zachránit život.

Oči řidiče vozidla, které právě vylétlo ze zatáčky, se často upínají na překážku, které se chtějí vyhnout. „Kam ale koukají oči, tam impulzivně řídí ruce. Jestliže se dívají na jediný strom, který u té zatáčky je, zkrátka ho trefí,“ vysvětluje Martin Semerád, bývalý závodník v rallye a instruktor sportovní jízdy, proč je důležité pohled vést tam, kam chceme jet. „V tomto případě vedle stromu či do prostoru, kde se dá vyhnout největšímu nárazu,“ doplňuje.

Pokud se ocitnete v koloně, měli byste primárně pozorovat to, co se děje před ní, nebo se alespoň koukat tak daleko, jak jen je to možné. „Kdybyste jeli například pátí v řadě a svůj pohled měli zafixovaný na auto před vámi, tak v okamžiku, kdy by první vůz začal najednou brzdit, zareagujete vzhledem k reakční době až pět vteřin po něm,“ uvádí Jan Červenka, automobilový novinář a instruktor ježdění.

Při rychlosti 90 kilometrů v hodině, ujede automobil 25 metrů za sekundu a průměrná reakční doba je zhruba 0,8 až 1,2 vteřiny. „Mnoho řidičů se kouká jenom před auto, ale již se nekoukají o tu sekundu dál. Měli by se ale dívat co nejdál, prohlížet si silnici, kam vede, kde jsou ostatní auta, vnímat značky, případná nebezpečí v podobě vedlejších cest, slepých horizontů či napojených lesních cest, ze kterých může na vozovce zůstat bláto,“ vysvětluje Červenka, jak se má číst silnice. „Nekoukejte se těsně před kapotu a neřešte věci, které se dějí bezprostředně před autem, protože ty už vyřešit nestihnete,“ dodává k tomu Martin Semerád.

Na rozdíl od okresek, kde je nutné sledovat auta v protisměru, na dálnici si od této činnosti lze trochu odpočinout. Alespoň do chvíle, než si někdo řekne, že se vydá proti proudu.

V této situaci odborníci radí nezmatkovat. Zpomalit, uhnout a nechat mu co nejvíce prostoru. „To je to jediné, co můžete udělat. Uhnout mu na středový pruh nebo ke svodidlům. Nemá smysl auto jedoucí v protisměru vyblikávat, snažit se ho zastavit, nebo ho dokonce pronásledovat. Už jen proto, že je většinou takový člověk buď absolutně dezorientovaný, zfetovaný, udělal nějaký průšvih nebo nebude úplně dobrý řidič,“ vysvětluje Červenka.

„Na dálnici je pro mě osobně nejdůležitější nezdržovat se zbytečně dlouho vedle kamionu, protože nikdy nevíte, co jeho řidič udělá. Nevíte, zda vás vidí ve zpětném zrcátku, zda nejste v jeho mrtvém úhlu, jestli neklimbne, nepraskne mu pneumatika či se mu neuvolní náklad,“ říká.

Uvědomujte si nebezpečí

Na silnici vždy myslete o několik sekund dál a uvědomujte si nebezpečí, které může nastat. Třeba v podobě odstaveného kamionu za zatáčkou. „Už jen to, že vás to napadne a pak ta situace nastane, tak se neleknete a vaše hlava, vaše podvědomí, už začne dopředu vymýšlet řešení,“ slibuje Červenka.

Martin Semerád (zcela vlevo), je bývalý automobilový závodník a zakladatel Driving Academy. Zkušenosti, které nasbíral během několikaletého působení v mistrovství světa v rallye, předává na kurzech bezpečné a sportovní jízdy. Foto: Jan Stárek – AMG Driving Academy

„Nebo když pojedete po městě a tam bude po pravé straně zaparkovaná kolona aut a vás napadne, že někdo mezi těmi auty vyjde ven či že se u některého z nich otevřou dveře, uděláte si automaticky podvědomě větší bezpečnostní prostor od vozidel, a když ta situace nastane, zareagujete klidně,“ dodává.

Rozhodněte se. Hned!

Rozhodujícím okamžikem mezi tím, zda po jízdě obejmete svého milovaného partnera, nebo zaboříte, v tom lepší případě, hlavu do nemocničního lůžka, může být malý zlomek sekundy. Dobrá zpráva je, že rozhodovat se v nich se dá alespoň částečně naučit. „Stejně jako cokoliv jiného. Ačkoliv budu absolutní muzikální antitalent, za nějaký čas se hrát na kytaru také naučím. To samé platí u řízení. Někdo pro řízení má vlohy a jde mu to hned, někomu to trvá déle,“ dává naději Semerád.

Pomalé rozhodování váhavých střelců může skončit nehodou. „Jsou v krizové situaci, před nimi auto a oni si přemýšlejí: Uhnu doleva? Doprava? Nebude lepší přibrzdit? Najednou přijde rána. Kdyby si na začátku rovnou řekli, uhnu doleva, získají čas na řešení,“ říká Červenka.

Při jízdě pomůže znát limity svého auta a uvědomovat si jeho fyzikální vlastnosti. „Lidé si často vůbec neuvědomují, že všechno, co je drží na silnici, jsou čtyři pneumatiky. Ty musí během jízdy sledovat nejvíc, protože od nich pramení veškeré informace. Když začnou pískat gumy v zatáčce, je jasné, že to není úplně správně. A když do toho nastane nějaká krizová situace a vy jste v tu chvíli na hranici schopností pneumatik a máte brzdit nebo se něčemu vyhnout, nejde to,“ říká Červenka, který radí jezdit pod limitem.

Čtěte chování ostatních

Nejste si na křižovatce jistí, zda o vás řidič jedoucí z vedlejší silnice ví? Podívejte se přímo na něj a navažte s ním oční kontakt. „Do auta nabouráte, ale do člověka ne. Proto se na křižovatce vždy koukám po ostatních řidičích, abych věděl, kam se dívají. Všímám si i jejich předních kol, která mohou napovědět, kam chtějí odbočovat, protože spousta řidičů zapomíná blikat. Přitom blinkry jsou nejlepší dorozumívací prostředek, který máme. V podstatě jediný,“ upozorňuje Červenka.

Pokud potkáte auto, jehož řidič drží v ruce mobil, zpozorněte. „Stejně jako ve městě, kdy vůz před vámi přibrzďuje, sem tam se jakoby zavlní, někdy skoro zastaví,“ popisuje Jan Červenka typické chování řidiče, který hledá místo na parkování tam, kde to moc nezná. Kdybyste tím řidičem hledajícím parkovací místo ve spleti uliček neznámého města byli vy, podle Červenky stačí, když zapnete varovné blinkry. Tím dáte ostatním najevo, že jste se ocitli v diskomfortní situaci, a upozorníte na sebe.

Nevychovávejte ostatní

Auto, které se vám lepí na zadek, rozhodně nevybrzďujte a ani na řidiče nijak negestikulujte, jen byste zvýšili jeho agresivitu. „Stačí použít výstražné blinkry. Dvakrát jimi zablikat a řidič jedoucí za vámi zpozorní, sundá nohu z plynu a sám od sebe ucukne, protože najednou neví, co má od vás čekat,“ odtajňuje Červenka jednoduchý trik, který se pro tuto situaci naučil na kurzu defenzivní jízdy v Anglii.

Také varuje před tím, snažit se ostatní řidiče na silnicích vychovávat. „Takové to typické: ‚Ne ne, hošánku, tady se jede devadesát, pojedeš jenom devadesát.‘ Jenže my nevíme, zda ten člověk nepospíchá do porodnice nebo se mu neděje něco vážného. Nejsme policajti, nemůžeme soudit ani trestat,“ zdůrazňuje.

Za jízdy se vyvarujte toho, abyste se příliš spoléhali na asistenty, které dělají vaše auto chytrým, ale vás by mohly hloupě otupět. Jde například o adaptivní tempomat, systém nouzového brzdění či systém proaktivní ochrany cestujících PreCrash. „Na jednu stranu hodně pomáhají, na druhou stranu se často setkávám s tím, že si na ně lidé zvyknou a začnou jim až slepě věřit,“ potvrzuje instruktor defenzivních jízd Červenka.

Řidiči dělají základní chyby

Profesionální instruktoři ježdění se setkávají s tím, že lidé nemají základní řidičské dovednosti. Třeba jak správně držet volant. Nejenže ho drží jednou rukou a nejsou pak schopní rychlé reakce, ale ještě si nestačili přeřídit čas ze „za deset dvě“ na „tři čtvrtě na tři“. „Původní technika se používala u aut bez posilovače řízení, kdy člověk potřeboval větší páku, aby zatočil, to již neplatí. Volant by se měl držet v poloze tři čtvrtě na tři, ve které jsou ruce proti sobě u ramenou volantu a řidiči to poskytuje největší možný poloměr k zatočení bez toho, aby musel přehmatávat,“ popisuje Martin Semerád jednu z častých chyb, se kterou se setkává i u řidičů, kteří právě vyšli z autoškoly.

Jan Červenka působil jako šéfredaktor časopisů Speed, TopGear a Autocar. Má za sebou několik sezon na okruzích v závodech 24h series a extrémní sérii VLN. Prošel řidičskými akademiemi Porsche, BMW, Ferrari, Audi, Mercedesu a Lamborghini. O své zkušenosti se dělí na kurzech defenzivní a sportovní jízdy. Foto: Jan Stárek – AMG Driving Academy

Podle Jana Červenky zase spousta lidí neví, že závory na železničním přejezdu jsou dřevěné. Když se tedy ocitnete v sevření závor, nebo v případě, kdy vám hrozí odhození pod vlak autem, které se k vám řítí ve velké rychlosti, je jediným správným ­řešením ­závory prorazit.

Opakování z vás udělá mistra volantu

Řidiči také po určité době za volantem zpohodlní, a i když absolvují speciální kurz jezdění, po čase řadu věcí zapomenou. Přestanou pracovat hlavou, zase se začnou špatně dívat do zatáček, opět se vrátí k nesprávnému držení volantu. Proto instruktoři doporučují kurzy opakovat. „Je to stejné, jako když budete hrát tenis a na půl roku přestanete a pak si půjdete znovu zapinkat. Najednou zjistíte, že jste toho spoustu zapomněli,“ říká Červenka, který sám absolvuje každý rok kurz jízdy smykem v Rakousku.

„Lidé mají tendence se zlepšovat a učit všechno možné. Chodí na kurzy vaření, učí se na hudební nástroje, zlepšují se ve sportu, ale posunovat se v řízení auta, to už napadne málokoho. Člověk dostane řidičák a v tu chvíli má razítko jezdit si svévolně, jak chce, a přitom je to jedna z nejnebezpečnějších věcí, kterou v každodenním životě děláme. Neměli bychom na to zapomínat a měli bychom mít chuť se v ní zlepšovat a být si jistější,“ shrnuje Martin Semerád.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Automobily.