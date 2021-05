Klasická britská značka Jaguar bude už za čtyři roky vyrábět pouze elektromobily. Vše nasvědčuje tomu, že ji bude později následovat i Land Rover.

Podle Dmitrije Kolchanova, šéfa evropských prodejů Jaguaru Land Rover, se fanoušci nemusí bát, že by přišli o zážitek z typického Jaguaru. „Výkony i jízdními vlastnostmi jsou dnešní elektromobily na úrovni sportovních aut,“ upozorňuje.

Před nedávnem jste oznámili, že všechny vozy značky Jaguar budou od roku 2025 elektromobily. Proč jste se tak rozhodli?

O elektrické budoucnosti začala v poslední době hovořit řada značek. To je způsobeno dynamikou toho, jak rychle se nové elektromobily a hybridy na trhu objevují. A fungují už dobře i na trzích, kde historicky neměly úplně na růžích ustláno. Stojí za tím několik faktorů. Určitě to je tlakem Evropské unie na snižování emisí, kterému by bez zapojení elektrifikace v nových vozech nebylo možné vyhovět. A pak je tu také to, že zákazníci už vidí výhody takových aut. Jde například o výkony a parametry srovnatelné se sportovními vozy díky okamžitému přísunu točivého momentu, který máte pod plynovým pedálem. Nízko uložené těžiště s bateriemi pod podlahou zase zlepšuje jízdní vlastnosti. Z našeho pohledu elektromobily otvírají více prostoru pro designéry, kteří si mohou víc „hrát“ s prostorem uvnitř vozu, jenž předtím zabíral klasický pohon. I baterie už jsou na takové úrovni, že dnes nabízí dojezd i přes 500 kilometrů, takže jsou elektromobily pohodlně použitelné v každodenním provozu. To vše jsou jen některé z mnoha důvodů, proč jsme se rozhodli pro přechod na plně elektrický pohon.

Dmitrij Kolchanov Do automobilky Jaguar Land Rover nastoupil už v roce 2001 jako finanční ředitel, o čtyři roky později se stal šéfem ruských prodejů. Před nástupem do své nynější pozice ředitele evropských prodejů, v níž je od roku 2018, se podílel na rozvoji obchodů pro automobilku v nejrůznějších částech světa. Zakládal regionální pobočky a pomáhal s rozšířením výroby automobilky například v Indii nebo Brazílii. Nyní pracuje v ústředí firmy ve Velké Británii. 45 244 Tolik kusů nového Land Roveru Defender prodala automobilka od loňského představení vozu. V Česku se za poslední čtvrtletí prodalo 52 kusů, tedy téměř 35 procent všech Land Roverů.

Nicméně většina luxusních značek v tuto chvíli nabízí jen několik elektromobilů a věnuje pozornost i dalším pohonům, jde třeba o Audi, BMW nebo Mercedes-Benz. Přechod celé značky na elektřinu je zásadní změna. Opravdu se nebojíte, že vás může připravit o zákazníky?

Ale ta změna přijde až za čtyři roky. Jasně, souhlasím s tím, že čas letí. Ale když se podíváte pět let do minulosti, do elektromobilů se nikdo moc nehrnul a experimentovaly s nimi jen některé značky. Bylo jen pár, které si troufly, jako například Tesla. Stejně tak nebyla ani nabídka mild hybridních aut tak široká, dnes je mají téměř všichni. Vývoj postupuje tedy velmi rychle. Je pravda, že aktuálně prodej elektromobilů třeba v Česku tvoří opravdu menšinu celého trhu. Určitě to nebude první trh, kde se budou tak dobře adaptovat. Ale změna nakonec přijde, když ne za čtyři roky, tak třeba za sedm osm let. Spadáme do luxusního segmentu a tam elektrický pohon přijde jistě dřív než u spotřebních značek. My tím jako značka také demonstrujeme, že jsme připraveni na budoucnost. Pro nás je to správný krok, i když jde o tak zásadní změnu.

Až tedy Jaguary budou plně elektrické, budete mít obdobně široké portfolio jako dnes? Tedy budou k mání sedany, kombi, SUV i sportovní vozy?

Je to dobrá otázka, ale nemohu vám na ni teď odpovědět, protože nemůžeme prozradit naši budoucí strategii. Ale upřímně, Jaguar je značka, která vždy představovala pěkný design, výkony, řemeslné zpracování a luxus. Takže cokoliv přijde, musí s tím být v souladu. Buďte si tedy jistý, že ať už to bude vůz jakýchkoliv tvarů, tak to vždy bude ten opravdový Jaguar. I s elektromotorem.

Dnes se hovoří o elektřině jako o jasném pohonu budoucnosti, některé automobilky ji ale zkouší vyrábět i palivovými články přímo v autech. Jaký je váš pohled na vodík?

Vodíkový pohon je zajímavá technologie a má i jisté výhody proti elektromobilům. Velmi těžko se dá ale nyní odhadnout, zda bude mít v budoucnu nějakou váhu. Automobilky mají pár vodíkových aut, problémem je i nedostatečná infrastruktura. To je velká výzva, a tak této technologii bude trvat déle, než se adaptuje, a není jisté, zda se vůbec rozšíří. Budeme s ní ale alespoň experimentovat − nějaké vozy na vodík už máme. Palivové články jsou výhodné třeba pro velké vozy, které máme v portfoliu. Budeme tedy v budoucnu hledat možnosti, jak vodík využít.

Zmínil jste velká a těžká auta. Těch máte v nabídce hlavně Land Roveru poměrně dost. Je i v takových modelech místo pro elektrický pohon s bateriemi, který má výrazně vyšší hmotnost než standardní spalovací systém?

Pravda je, že velká SUV jsou těžká, a navíc nemají ani ideální aerodynamiku. Ale zase díky své velikosti nabízí hodně místa pro baterie. Tady je potřeba spíš počkat na to, až se zvýší hustota energie v bateriích, tedy poměr mezi jejich hmotností a energií, kterou lze do nich uložit. Bohužel to není, jako to bývalo dřív u počítačových procesorů, že se každý rok zdvojnásobil jejich výkon. Technologie baterií postupuje pomaleji, asi jen šest nebo sedm procent ročně. Ale roste a to je hlavní. Za pár let tak nebude problém mít velké SUV jako elektromobil, který ujede pár stovek kilometrů při rozumném jízdním stylu.

Pořád ale existují fanoušci vašich značek, kteří si užívají zvuk benzinových osmiválců. Nebojíte se, že jim přece jenom bude chybět?

Pokud jde o výkon vozů, tak elektromobily dokážou touhu po síle jednoznačně uspokojit. Když si lidé, kteří mají výkonná auta rádi, vyrazí s elektrickým vozem třeba na okruh, určitě pochopí, že elektřina je skvělá. Samozřejmě tu budou pořád tací, jež preferují vůni benzinu a zvuk velkého motoru. Pro ně budou klasická auta. Vždyť právě Jaguary jsou mezi sběrateli ceněné pro jejich krásu a u řady starších modelů jejich hodnota rok od roku roste.

Co si myslíte o plánu Velké Británie zakázat spalovací motory od roku 2030? A bylo i toto rozhodnutí jedním z těch, která vás přivedla k myšlence přechodu na plně elektrickou automobilku?

Bezesporu. O zákazu se ale hovoří zdaleka nejen ve Spojeném království. Každý primátor významného evropského města nyní mluví podobně. Uvažují o tom třeba v Paříži nebo Miláně. V Madridu mají problém se znečištěním vzduchu, a tak když je situace špatná, nemohou auta vjíždět do některých částí města už dnes. My jako automobilka musíme být připraveni na to, že se takové restrikce budou objevovat čím dál častěji. Ekologie je něco, co musíme chránit a jít tomu naproti.

Už pro rok 2020 si Evropská unie nastavila přísné emisní limity pro výrobce aut, jejichž porušení hodlá pokutovat. Jak se vám je podařilo splnit?

My máme velkou výhodu v tom, že i když máme známé značky, vyrábíme v relativně malém objemu. Přísné limity na nás proto tolik nedopadají. I tak jsme ale do výroby zařadili řadu hybridních modelů, a i proto věříme, že ani zpřísňující se restrikce pro nás nebudou zásadní problém. Je ale pravda, že jsme na konci překročili limity, kterých jsme chtěli dosáhnout. Uvědomte si však, že to byl velmi anomální rok. Kromě toho, že se EU rozhodla pokutovat za emise, se ještě objevil koronavirus.

Jako Land Rover vyrábíte poměrně velká auta, třeba Defender, Discovery nebo různé modely Range Roverů. V Evropě se ale zhoršuje nálada vůči takovým vozům, například ve Francii zavedli přímo „daň z SUV“, i když se zaměřuje na výkon motoru. Neubližuje vám taková politika?

Většina těchto pobídek je zaměřena spíš na výkon motoru než na velikost vozu. A to pro nás tak velký problém není, protože nabízíme a budeme nabízet hybridní a plug-in hybridní verze našich modelů. Taková auta jsou pak buď ze zdanění vyjmuta, nebo ho mají alespoň výrazně nižší. Když se podíváte na naše vozy, jsou velké z jasně praktického důvodu. Rodina, kterou tvoří třeba čtyři lidé a pes, prostě potřebuje auto podobné velikosti. Nás si tedy lidé kupují proto, že k tomu mají spíš praktický důvod, než že by se jen chtěli ukazovat ve velkém voze. Mimochodem, většina našich aut se prodává s tažným zařízením, to také vypovídá o praktickém zaměření. Jde také o určitou svobodu nebo sebevědomí v terénu i na silnici, které by lidem podle mého názoru nemělo být upíráno.

Víte, kolik vašich zákazníků opravdu používá off-roadové schopnosti Land Roverů?

To samozřejmě záleží stát od státu. V mnoha zemích je prakticky nemožné opustit běžnou silnici. Nejde ale jen o jízdu v těžkém terénu, jde i o fakt, že vy jako majitel Land Roveru víte, že zvládne určitou situaci. Dám příklad − tady ve Velké Británii jednou za několik let nasněží a je z toho kalamita. V tu chvíli si lidé říkají: kéž bych měl pohon všech kol. A člověk, který má třeba Land Rover, pak pomůže sousedovi a vytáhne ho ze závěje. Lidé si s off-roadem kupují důvěru v jeho schopnosti. I proto si myslím, že tato kategorie aut má právo na existenci.

Nový Defender je nejen schopný v terénu, ale i zaměřený na rodinu, přináší zajímavé technologie, a spojuje tak klasiku s moderním pojetím takového vozu. Foto: Jaguar Land Rover

Desítky let jste vyráběli klasický off-road Land Rover Defender. Byla to vlastně plechová cihla s minimem komfortu, ale s úžasnými schopnostmi v terénu. Pak jste se odmlčeli a nakonec představili novou generaci, která je spíš moderní SUV. Byl to správný krok?

Byla to pro nás výzva, i proto jsme nějakou dobu čekali, než jsme nový Defender po odchodu toho klasického uvedli na trh. Ukázalo se ale, že bude úspěšný. Jeho prodeje byly i v koronavirovém roce úžasné. Aktuálně máme víc objednávek, než kolik vozů vyrábíme, takže čekací doba je okolo půl roku. Je pravda, že klasický Defender byl unikátní auto, ten nový je nejen schopný v terénu, ale i zaměřený na rodinu, přináší zajímavé technologie, a umně tak spojuje klasiku s moderním pojetím takového vozu. I proto je aktuálně v Česku nejprodávanějším Land Roverem.

Jednou z vašich nových technologií, která reaguje na aktuální pandemickou situaci, je filtrace klimatizace. Ta má zabránit šíření koronaviru. Kdy se ve vašich autech objeví?

Na tento systém jsme poměrně hrdí, ale nevyvíjeli jsme ho sami. Spolupracovaly na něm různé společnosti včetně Panasonicu. Jde o technologii, která se používá v nemocnicích a dokáže zničit 97 procent virů. Pokud se nepletu, budeme první automobilkou, jež něco takového do svých vozů nasadí. Jako první s tímto filtrem vyjde nový model, jehož představení se plánuje na začátek příštího roku.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Automobily.