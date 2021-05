Americká automobilka Tesla je průkopníkem luxusní elektromobility. Díky vysoké prodejní ceně mohla vyrábět auta s nebývale dlouhým dojezdem. Nyní ale její dominance končí. Německé značky totiž posílají na silnice nové vozy, které mají nadvládu Tesly v prémiové kategorii jednou provždy zrušit.

Nejžhavější elektrickou novinkou je Mercedes-Benz EQS, který se světu představil teprve v polovině letošního dubna. Nejde pouze o bateriovou variantu manažerského sedanu třídy S, ale o samostatně vyvinutý model na elektrické platformě EVA. Jde ovšem logicky o vůz určený pro VIP, státníky či bohaté podnikatele. Dlouhý je 5,2 metru, a tak slibuje hodně místa i na zadních sedadlech. Kufr pojme 610 litrů nákladu.

Automobilky se v poslední době předhánějí, která z nich nabídne větší displej, a byla to právě Tesla, jež před lety šokovala svět tabletem postaveným na výšku. Mercedes posouvá boj o úhlopříčky a pixely na úplně jinou úroveň, protože EQS vybavil obrazovkou Hyperscreen, která je rozprostřená prakticky po celé délce palubní desky, a je jen těžko poznat, kde jsou její hranice. Proto se posádce zdá, jako by celý prostor byl jedním velkým displejem. Ve skutečnosti má úhlopříčku 56 palců, tedy přes 140 centimetrů, což je více než televize v obývacích pokojích většiny běžných domácností.

200 kW nabíjecího výkonu nového Mercedesu EQS zajistí po čtvrt hodině nabíjení dostatek energie pro ujetí dalších 300 kilometrů. Po půl hodině je baterie nabitá na 80 procent.

Na novou úroveň ale Mercedes posunul také mnohem důležitější parametr. Díky nové generaci baterií s využitelnou kapacitou 107,8 kWh slibuje dojezd až 770 km na jedno nabití. Jde o hodnotu, která vyšla podle oficiální metodiky WLTP, nicméně to by znamenalo spotřebu jen 14 kWh na 100 km; podobně velké vozy obvykle dosahují o polovinu vyšších hodnot. K mání budou verze s výkony 245, 385 a 560 kW. Poslední hodnota je na úrovni supersportovních aut. EQS s tímto pohonem zrychlí z nuly na 100 km/h za 4,3 sekundy. Nejvyšší rychlost je omezena na 210 km/h.

Na palubě je instalovaná 200kW nabíječka, což znamená, že u nejrychlejšího veřejného stojanu se dokáže kapacita baterií doplnit na 80 procent za půl hodiny. Za 15 minut nabíjení by auto mělo být schopné ujet dalších 300 kilometrů. Cena zatím zveřejněna nebyla, ale bude zřejmě výrazně překračovat základní cenovku Mercedesu S se spalovacím motorem, který startuje na 2,5 milionu korun. Auto by se mohlo v Česku objevit do konce roku.

Jízda jako v supersportu

To elektrické Audi e-tron GT bylo v době premiéry Mercedesu EQS již uvedeno na český trh. Vůz s bezmála pětimetrovou délkou je přímým konkurentem Tesly Model S. Vyrábí se v německé továrně spolu se supersportovním Audi R8 a vypadá to, že se u sourozence poučil. Slibuje totiž velmi zajímavé svezení v zatáčkách, a to díky pohonu všech kol, natáčení zadní nápravy, nízkému těžišti a rozložení hmotnosti mezi nápravy v poměru 50:50. To vše při řízení pomáhá maskovat vysokou hmotnost vozu 2,3 tuny, která je spíše podobná velkému americkému SUV.

Fotogalerie Fotogalerie Evropa konečně našla odpověď na americkou Teslu

Auto má podobně jako Tesla dva zavazadlové prostory, tedy klasický zadní pod výklopnými pátými dveřmi a přední pod kapotou, kam lze schovat například dobíjecí kabely. Uvnitř je pro posádku připravena luxusní výbava z ekologičtějších materiálů, Audi vyměnilo kůži na volantu a sedadlech za alcantaru (odolný materiál podobný semiši) a komfortní látku připomínající luxusní sofa v moderní domácnosti.

Audi e-tron GT se prodává ve dvou výkonových verzích, už základní má ale 350 kW a zvládne akceleraci z nuly na 100 km/h za 4,1 sekundy. Výkonnější model RS má 475 kW a katapultuje řidiče na stovku za 3,3 sekundy, což je hodnota blízká supersportům. Dojezd na jedno nabití má být 487 kilometrů díky 96kWh baterii. Dobíjení trvá půl hodiny. Audi e-tron GT začíná s cenou na 2,7 milionu korun.

Při srovnání s Teslou Model S jde o obdobnou nabídku. Verze amerického elektromobilu s dlouhým dojezdem Long Range vyjde na 2,5 milionu korun, varianta s vysokým výkonem stojí 3,3 milionu. Jenže Tesla je známá horší kvalitou zpracování, kdy si její zákazníci stěžovali na špatné slícování dílů, vrzající interiér, problémy se softwarem, nebo dokonce odlepené střešní okno. Jde o ojedinělé případy, ale u tak drahého vozu jsou určitým stigmatem. Naopak evropské značky sází na špičkovou kvalitu materiálů, a tak mají nyní opravdu šanci přebrat Tesle řadu zákazníků a do kategorie luxusních elektromobilů přitáhnout nové.

Sedadla pro vegany?

Vraťme se ale ještě zpět k látce, kterou používá Audi v kokpitu modelu e-tron GT. Sleduje tím trend, kdy se bohatá klientela stále více zajímá o ekologičtější materiály. Jistě, stále existuje automobilka Bentley, která se chlubí tím, že na výzdobu interiéru padla kůže několika býků, protože klasika bude mít pořád své zákazníky. Nicméně automobilky reflektují změnu poptávky po modernějších materiálech, a tak mají auta třeba potahy vyrobené částečně z recyklovaných PET lahví.

Spojení elektromobilů s ekologickými materiály je logické. Vždyť už BMW i3, jeden z průkopnických elektromobilů, v roce 2013 vyjel s recyklovaným interiérem. Další dubnová novinka, tedy modernizovaná varianta největšího českého SUV Škoda Kodiaq, přináší dokonce „sedadla pro vegany“. Automobilka výbavu okomentovala tak, že jde o potahy z veganských recyklovaných materiálů, ale blíže je nespecifikovala.

Nová Škoda Kodiaq dostala do výbavy i inteligentní Matrix-LED světlomety, které si koncern Volkswagen zatím šetřil spíš pro luxusní modely ze svého portfolia. Světlomety umí díky samostatně svítícím segmentům vykrýt protijedoucí vozidlo, aniž by řidič přišel o výhodu dálkového svícení ve svém pruhu. Vylepšení doznaly i audiosystém a multimédia a přibyl také displej místo klasických budíků.

Zajímavostí je, že se Škoda rozhodla pro návrat ostrého modelu Kodiaq RS. Ten ještě donedávna jezdil pouze se silným naftovým motorem. Po faceliftu ho ale vystřídal přeplňovaný benzinový čtyřválec o výkonu 180 kW, který je o 60 kg lehčí než diesel. Jízdní vlastnosti auta by tak měly být pro řidiče zajímavější. Škodě se podařilo dokázat, že se i přes veškeré elektrické novinky není zatím potřeba bát odchodu klasických spalovacích motorů.

Cesta k hybridům do zásuvky

Existuje ale ještě jedna cesta, která dokáže skloubit výhody spalovacích a elektrických motorů. Jsou to plug-in hybridy. Ty díky solidní kapacitě baterií dokážou ujet několik desítek kilometrů pouze na elektřinu, což pomůže při každodenním dojíždění do práce. O víkendu ale umožní díky standardní pohonné jednotce dojet kamkoliv jako s obyčejným vozem.

Hybridem do zásuvky bude i nový top model francouzské automobilky Citroën C5 X. Ten složil dohromady benzinový motor 1.6 PureTech s elektrickým a má celkový výkon 165 kW. Dokáže ujet až 50 kilometrů na elektřinu, a to do rychlosti 135 km/h. I díky tomu se zřejmě v Česku nominuje na ekologickou značku s písmeny EL, která majiteli umožňuje parkovat v Praze zdarma a využívat české dálnice bez známky.

Citroën C5 X je ale zajímavým vozem i z hlediska svého pojetí. Je dlouhý 4,8 metru a kombinuje hned několik kategorií aut. Díky svým tvarům stojí totiž na pomezí SUV (kvůli své výšce a plastové ochraně), kupé (svažující se střecha vzadu) a kombi (praktický kufr s bočními skly). Chce tak nabídnout komfortní prostornou kabinu, která bude praktická pro rodinné využití. Zároveň odkazuje na klasické Citroëny, zejména pak model DS z roku 1955. Proč vůbec vznikl tento model? Citroën je totiž součástí nového obřího automobilového koncernu Stellantis, který vznikl sloučením PSA a Fiatu. A značka Citroën má v nové společnosti hrát roli výrobce extravagantních aut. Při pohledu na nové C5 X je patrné, že se jí to bude dařit.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Automobily.