Cedulku s nápisem zavřeno mohli obchodníci v pondělí konečně otočit. Po zhruba půlroce otevřela prodejny i textilní firma Moira, která přežila období vládních restrikcí jen s minimálními ztrátami. Z více než tří desítek podnikových prodejen během nutné uzávěry kvůli koronaviru musel podnik uzavřít pouhé dvě, zároveň skončily také dvě prodavačky.

Vedení podniku se netají tím, že k tomu napomohl vládní program Antivirus. V něm firmy získaly náhradu za vyplacené mzdy, aby nemusely propouštět lidi. „Pakliže by program Antivirus nebyl, tak by nás to určitě donutilo zavřít mnohem více prodejen,“ potvrdila výkonná ředitelka firmy Marcela Vlčková.

Strakonická Moira je typickým příkladem firmy, které dokázaly nejlépe využít tento typ vládní pomoci. Jak vyplývá ze studie projektu Idea, jenž funguje při Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE), nejvíce peněz na náhrady mezd šlo do zpracovatelského průmyslu. Tam spadá i Moira se 100 zaměstnanci. Nejúspěšnější pak ve svých žádostech byly velké firmy s tisíci a více zaměstnanci.

„Mezi jednotlivými odvětvími nalézáme velké rozdíly a existují výrazně postižené firmy a odvětví, které o podporu nežádaly,“ uvedl jeden z autorů studie Štěpán Jurajda, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) a Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Studie sice pokrývá rok staré události, ale trend, který naznačuje, je pravděpodobně platný dodnes.