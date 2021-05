Funguje to skvěle, turboočkování, technologie 21. století, tři a půl tisíce denně, soboty, neděle, zrychlujeme, tak prosím, registrujte se, rezervujte a očkujte se, je to strašně důležité. Je to důležité. Má pravdu premiér. Je to důležité totiž i pro něj.

Preference hnutí ANO už nějakou dobu klesají, podle průzkumu Medianu i nedělního Kantaru šly za poslední měsíc o dva až tři a půl procentního bodu dolů. A jediná cesta, jak je dostat do října trochu do formy, je souběh očkování a rozvolnění, který v Česku navodí veselejší náladu. Babišova popularita totiž uvadá kvůli tomu, že si čím dál tím víc lidí uvědomuje jeho covidové hochštaplerství. A to se premiér právě snaží změnit. Až se skoro může zdát, že se na začátku roku v Česku očkovalo tak málo, aby se celá slavná vakcinační ofenziva posunula blíž k volbám a lid pak projevil státnímu premiérovi vděk v tu správnou chvíli.

Proto by bylo chybou nechat se ukolébat posledními průzkumy a volebními modely a tím, jak silné se v nich obě antibabišovské koalice zdají. To bychom mohli snadno přehlédnout, že je pořád velmi pravděpodobné, že tu i po říjnových volbách budeme mít současnou vládní sestavu. Dokonce možná v její ještě horší variantě.