Otevřelo se, před českými obchody se vytvořily fronty. A už to jede: „To je hrozný, to je jako za socialismu!!!“ Brblají dokonce i ti, kteří by si reálný socialismus v maloobchodní síti mohli docela dobře pamatovat. Takže, přátelé, ne. Leckde si ve frontě chvilku počkáme, ale jako za socialismu to opravdu není. Pro ty, kdo nevěří, zde nabízím čtyřbodovou teorii rozdílu kapitalistických a socialistických front.

Zatímco nyní ve frontách čekáme, až na nás dojde řada, abychom si mohli vzít vybraný produkt, v socialistické frontě člověk nikdy nevěděl, zda vůbec to, na co frontu stojí, dostane. Důvodem front nebyla kapacita obchodů jako dnes, ale to, že dané zboží nebylo povětšinou vůbec k dostání. Newspeakem se tomu říkalo „úzkoprofilový tovar“. Situaci hezky vystihoval dobový vtip: V kapitalismu bylo na vývěsním štítu napsané „Řezník“ a v obchodě bylo maso. V socialismu je na vývěsním štítu „Maso“ a v obchodě je řezník. Pro generaci dostatku je tenhle vtip už zaplaťpánbůh obtížně srozumitelný, ale pokud někdo vážně srovnává fronty dřív a dnes, stojí za to, ho dokola vysvětlovat.