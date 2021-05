Přes dvě stě let starý experiment by mohl být klíčem k průlomu v astronomii. Inspirováni starým pokusem nyní přišli australští vědci s plánem, díky němuž by šlo detailně sledovat povrch planet podobných Zemi (exoplanet), na nichž by mohl být i inteligentní život. Podle vedoucího australského týmu Johna Bartholomewa by pozorování pomocí dalekohledů s takzvanými kvantovými disky mohla začít fungovat už v tomto desetiletí.