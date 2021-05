Za povinné ručení za své auto zaplatili loni Češi v průměru 3121 korun. Oproti roku 2019 to znamenalo nárůst skoro o pět procent. Vyplývá to z nejnovějších dat České asociace pojišťoven (ČAP). Zdražování pojištění odpovědnosti tak pokračuje už několik let v řadě a podle expertů to ani letos nebude jinak. Může za to hlavně fakt, že částky, které pojišťovny platí za likvidaci škod, neustále narůstají.