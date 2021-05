Byla by skvělou americkou prezidentkou, prohlásil o republikánské kongresmance Liz Cheneyové místopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra. „Elegantní, ale tvrdá jako žula – v zahraniční i v domácí politice. Doufám, že do toho příště půjde,“ napsal v listopadu v Konzervativních novinách. Jenže Cheneyová teď místo prezidentských ambicí musí bojovat o to, aby se vůbec udržela v Kongresu. Znelíbila se stoupencům bývalého prezidenta Donalda Trumpa, který má Republikánskou stranu pevně v moci – víc než půl roku poté, co v prezidentských volbách prohrál s Joem Bidenem.