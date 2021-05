Desítky zpocených lidí v gumácích a s kšiltovkami na hlavě rozkopávají pod rozpáleným kolumbijským sluncem navezené kopce kamení a rozbahněné strouhy. Takzvaní guaqueros hledají v hlušině z nedalekého dolu u městečka Múzo zelený oheň – smaragdy. Právě tady v Andách, v nadmořské výšce přes 800 metrů, leží naleziště nejkvalitnějších smaragdů na světě. Stovky metrů pod zemí je v oblasti Múzo těží důlní firmy a na povrchu prohrabávají kopce vytěženého kamení novodobí „smaragdokopové“.

Najít v hlušině velký kus drahého kamene, který by svému objeviteli zajistil bohatství, se podaří málokdy. To zdejší majitelé dolů mívají větší štěstí, a tak se z Múza do Prahy dostalo i 16 velkých smaragdů. „S jedním majitelem dolu se známe už dlouho, je to rodinná firma, která těží a brousí smaragdy po generace. Když nám nabídl několik kamenů špičkové kvality, které sbíral 20 let, věděli jsme, že z nich musíme udělat něco zajímavého,“ říká Dušan Mlynarčík, který řídí pražské rodinné zlatnictví JK, kde pracuje 15 lidí.