V lesnaté krajině údolí řeky Tennessee, nedaleko dálnice číslo 40 směřující do Mekky americké country hudby Nashvillu, leží v záhybu říčky Clinch pozemek, který má šanci zapsat se do historie světové jaderné energetiky. Federální korporace Tennessee Valley Authority (TVA) pro tento kus půdy jako první v USA získala před rokem předběžné povolení pro stavbu elektrárny z malých modulárních jaderných reaktorů. Mimochodem na stejném místě se zvažovala stavba jaderné elektrárny už v 70. letech minulého století.

Na malé jaderné reaktory o výkonu 300 MW (pro představu jeden takový pokryje zhruba třetinu spotřeby Prahy) se nyní ve Spojených státech dívají s nadějí ti, kteří chtějí prosadit klimatické plány prezidenta Joea Bidena. Jde o snížení emisí skleníkových plynů při výrobě elektřiny na nulu do roku 2035 a také o proměnu americké ekonomiky na celkově bezemisní do roku 2050. Jádro má být v americkém pojetí důležitým zdrojem „čisté“ energie. Při březnovém slyšení v Senátu to potvrdili šéfové amerických firem provozujících jaderné elektrárny.